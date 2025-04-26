İngiliz The Economist dergisinde bir kez daha Türkiye analizine yer verildi.

Yazıda "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, 'Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez' dedi" ifadelerine yer verildi.

Yazıda Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu da belirtildi.