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Dünya

İngiliz basını yazdı: Avrupa, Türkiye'ye muhtaç

İngiliz The Economist dergisinde yayınlayan Türkiye analizinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın kurtarıcısı olarak gösterildi. Yazıda, Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu da vurgulandı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2025 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı: Avrupa, Türkiye'ye muhtaç
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İngiliz The Economist dergisinde bir kez daha Türkiye analizine yer verildi.

Yazıda "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, 'Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez' dedi" ifadelerine yer verildi.

Yazıda Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu da belirtildi.

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