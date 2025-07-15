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Dünya

İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Moskova'yı vurabilir misin?

İngiltere merkezli Financial Times haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğunu öne sürdü.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 16:59 - Güncelleme:
İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Moskova'yı vurabilir misin?
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İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra 4 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu.

Habere göre Trump, "Vladimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" dedi. Habere göre göre ayrıca Zelenski-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla alabileceği uzun menzilli sistemlerin bir listesi de sunuldu.

"NEDEN MOSKOVA'YI VURMUYORSUN"

ABD'li Washington Post gazetesinin haberine göre ise Trump, görüşmede Ukrayna lideri Zelenski'ye neden Rusya'nın başkentini vurmadığını sordu. Zelenski ise ABD'nin gerekli silahları sağlaması halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini söyledi.

Haberde ayrıca Trump'ın Ukrayna'da bulunan 18 ATACMS füzesinin Rus topraklarına saldırılarda kullanması için Kiev'e yetki vermeyi ve ilave füzeler tedarik etmeyi düşündüğü belirtildi.

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