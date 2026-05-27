İsveç Göteborg şehrinde kullanıma giren ve yerli üreticimiz Karsan tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, arkasında seyretmekte olan tramvay çarptı.

Reuters haber ajansının, habere seçtiği başlık ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Reuters, başlıkta "Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı" ifadelerini kullandı.

Reuters abonelerine geçtiği metinde ve internet sitesinde de aynı başlığı kullandı. Haber metninde ise "Türkiye merkezli Karsan (KARSN.IS) tarafından üretilen sürücüsüz bir otobüse, yolcu taşımaya başladıktan sadece bir saat sonra, pazartesi günü İsveç'in Göteborg kentinde arkadan bir tramvay çarptı" ifadelerine yer verildi.

Yerel toplu taşıma temsilcisinin "Otobüs fren yaptı ve arkadan tramvay otobüse çarptı" açıklamasının yer aldığı içerikte otobüsün üzerinde "Takip mesafesini koru! Otobüs ani fren yapabilir" uyarısının da yer aldığı da vurgulandı.

İsveç'in kamu yayıncısı SVT de kazayı haberleştirildi. Karsan marka otobüsün arka bölümünde maddi hasar oluştuğu görüntüler yayınlanırken, kazada yaralanan kimse olmadığı bilgisi paylaşıldı.

12 ÜLKEDE 16 PROJE

Kullandığı yazılımlar da yerli olan araç, üzerindeki LiDAR, radar, kamera ve gelişmiş sensör sistemleriyle rotasını güvenli bir şekilde sürücüye ihtiyaç duymadan tamamlıyor. Araç, 12 farklı ükede, 16 projede, 160 bin kilometrenin üzerinde başarılı otonom sürüş deneyimine sahip.

TRAMVAY MESAFEYİ KORUYAMADI

KARSAN da olay hakkında bir duyuru yayınladı.

Şirket; "İsveç'in Göteborg şehrinde hizmet vermekte olan Karsan Autonomous e-ATAK aracımızla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde eksik ve yanıltıcı bir algı oluştuğunu takip ediyoruz. Göteborg'da operasyonda olan Autonomous e-ATAK aracımız, trafik akışı sırasında arkadan yaklaşan bir tramvayın teması sonucu hasar almıştır. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Gerçekleştirilen ilk teknik değerlendirmeler, aracımızın otonom sürüş sisteminin süreç boyunca tasarlandığı şekilde çalıştığını göstermektedir. Autonomous e-ATAK, trafik ortamında çevresindeki engeli algılayarak güvenlik protokolleri kapsamında operasyonunu sürdürürken, arkadan yaklaşan tramvay yeterli takip mesafesini koruyamayarak araca temas etmiştir" açıklaması yaptı.