İngiltere'de Ankara Anlaşması kapsamında yaşayan Türk vatandaşları, süresiz oturum (ILR) başvurularındaki uzun gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 2021'de İngiltere'ye taşınan Seher Özmen Poyraz, 17 Şubat'ta ILR başvurusu yaptıktan bir hafta sonra annesini kaybetti. Türkiye'deki cenazeye katılmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin talep etti; acil seyahat izni kararı 14 Mayıs'ta çıktı. Annesinin cenazesine katılamayan Poyraz, BBC'deki konuşmasında "Hayatımın en büyük travması. Anneme başkaları veda etti, ben cenazeyi canlı yayınlardan izlemek zorunda kaldım" dedi.

'MAHKÛMLARDAN BETERİZ'

Benzer şekilde Londra'da yaşayan mimar Ahu Demiroğlu da sekiz aydır başvurusunun sonuçlanmadığını, bu süreçte seyahat edemediği için iş kaybı yaşadığını söyledi. Demiroğlu, "Biz paramızı kaybettik ama sevdiklerini kaybedenler var. Hapishanedeki mahkumlara bile yakınları öldüğünde izin veriliyor" ifadelerini kullandı.

Türkler, İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı. Mağdur sayısının 100'ü aştığı belirtiliyor.

9 AYDIR İZİN BEKLİYORLAR

Londra merkezli Aras Legal'den avukat Ruken Süphandağ, bazı dosyaların 9 aydır beklediğini ve 'bu kadar uzun gecikme hiç görmediklerini' belirtti. İngiltere İçişleri Bakanlığı ise başvurularda yoğunluk ve aksaklık yaşandığını kabul etti. Bakanlıktan, "Yerleşim bir hak değil, ayrıcalıktır" denildi.

5 YILLIK DOSYALAR ONAY SIRASINDA

Türklere İngiltere'de iş kurarak oturum alma hakkı tanıyan Ankara Anlaşması, Brexit sonrası 1 Ocak 2021'de yeni başvurulara kapatıldı. 2020'de başvuru sayısı10 bini aşmıştı. O dönemde gelenlerin süresiz oturum dosyaları hâlâ sonuç bekliyor. Başvurusu yapanlar, süreç tamamlanmadan ülkeyi terk ederse başvuruları geri çekilmiş sayılıyor.