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Dünya

İngiliz hükümeti 2,1 milyar sterlinlik yatırım paketi açıkladı

İngiliz hükümeti, toplamda 2 milyar sterlini aşan altyapı yatırım paketini açıkladı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
İngiliz hükümeti 2,1 milyar sterlinlik yatırım paketi açıkladı
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İngiliz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kalkınmasını hızlandırmak ve istihdam yaratmak amacıyla hükümetin toplam 111 altyapı projesini onayladığı, projelerin toplam yatırım hacminin ise 2,1 miyar sterlini bulduğu bildirildi.

Açıklamada, projelerin istihdamı destekleyerek toplumsal eşitliği dengeleyecek daha güçlü bir ekonomik büyümenin sağlanmasına katkıda bulunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Lancashire'ın sahil şeridinin geliştirilmesi, Cardiff'e tren yolu yapılması, Galler'de mühendislik kampüsü kurulması, Galler'in güneyindeki Porthcawl'da gösteri ve sanat merkezi Grand Pavillion'un restore edilmesi, Galler'deki Cornway Vadisi'ne bisiklet yolu yapılması, Pontypool'e kültür merkezi inşası, İskoçya'da müze ve kütüphanelerin modernize edilmesi gibi bir dizi yatırım projesi yer alıyor.

Paket kapsamında 672 milyon sterlinin ulaştırma altyapısının geliştirilmesine, 681 milyon sterlinin kentsel dönüşüme, 594 milyon sterlinin ise tarihi ve kültürel alanların restorasyon projelerine ayrıldığı kaydedildi.

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