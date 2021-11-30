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Dünya

İngiliz istihbarat şefinden Çin'e suçlama

İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'nın şefi Richard Moore, bir radyoya yaptığı açıklamada, Pekin'i 'insanları oltaya getirmek ve ekonomik politikaları yoluyla nüfuz kullanmaya çalışmakla' suçladı.

AA30 Kasım 2021 Salı 22:38 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:38
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Moore, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, Pekin'i "insanları oltaya getirmek ve ekonomik politikaları yoluyla nüfuz kullanmaya çalışmakla" suçladı.

Çin'in "donanma tesisleri olma potansiyeline sahip önemli limanları satın almak" için kredi ve borç kullandırdığını, İngiltere ve ABD dahil bazı ülkelerin geçmişte zorla yaptıklarını ekonomik yollarla gerçekleştirdiğini gözlemlediklerini belirten Moore, veriler ve teknolojinin de Pekin'in güç kazanmasına yardım ettiğini söyledi.

Moore, "Başka bir ülkenin toplumunuz hakkında gerçekten kritik verilere erişmesine izin verirseniz bu, zamanla egemenliğinizi aşındıracak ve bu veriler üzerinde artık kontrolünüz olmayacaktır." dedi.

MI6 Şefi Moore, İngiltere'nin tehlikeye karşı "önlemler" aldığını vurguladı.

Pekin'in davranışının "tamamen meşru" olsa da Çin'in otoriter bir rejim tarafından kontrol edildiğini, Batılı değerleri paylaşmadığını ve çoğu zaman çıkarlarının Batı'yla çatıştığını kaydeden Moore, ancak yine de düşmanlık temelinde bir ilişkiyi desteklemediğini ifade etti.

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