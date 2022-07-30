İngiliz istihbaratından çarpıcı iddia: Rusya buna hazırlanıyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, İngiliz istihbarat kaynakları çarpıcı bir iddiada bulundu.

İstihbarat kaynaklarına göre Rusya, daha önceki ayrılıkçı bölgeler ve yeni işgal edilen bölgelerde referandum düzenlemeyi planlıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneyindeki yeni işgal altındaki bölgelerde Rus tarafından atanan yetkililerin Moskova'nın artan baskısı altında olduğunu ve muhtemelen bu yıl Rusya'ya katılma konusunda referandum düzenlemeye hazırlandıklarını söyledi.

Bakanlık düzenli bir istihbarat açıklamasında, "Yerel makamlar, büyük olasılıkla, seçmen kayıtlarını oluşturmak için, halkı kişisel bilgilerini açıklamaya zorluyorlar." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Rusya'nın, işgal altındaki bölgeleri geçici "sivil-askeri yönetim" olarak sınıflandırdığı belirtiliyor.

Geçen ay, işgal altındaki Ukrayna şehri Herson çevresindeki bölgeyi yönetmesi için Moskova tarafından atanan askeri yönetim, Rusya'ya katılım konusunda referandum düzenlemeye hazırlandığını duyurmuştu.

Karadeniz'deki önemli bir liman olan Herson, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini başlatmasından sadece haftalar sonra, Mart ayının başında Rus kontrolüne geçti.

Rusya, 2014 yılında geniş çapta tahrif edildiğine inanılan tartışmalı bir referandumun ardından, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı yasadışı bir şekilde ilhak etmişti.

Star Gazetesi