Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 131. gününe girdi.

Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi. Rusya'nın odak noktası neredeyse kesinlikle, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacak" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Lıçısansk'ın kuşatmasını tamamladığını ve şehrin tam kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Luhansk Oblastı'nda şehir içinde ve çevresinde çatışmalar, Rus güçlerinin istikrarlı ilerleme kaydetmesiyle geçen hafta yoğunlaşmıştı. Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi" denildi. Rusya'nın odak noktasının, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacağı ifade edilen raporda, "Donbas için verilen mücadele zorlu ve yıpratıcı durumda ve bunun önümüzdeki haftalarda değişmesi pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

"SAVAŞ UKRAYNA'NIN TARIM SEKTÖRÜNDE YIKICI BİR ETKİ OLUŞTURUYOR"

Savaşın, Ukraynalı çiftçilere gerekli olan tohum ve gübre tedarik zincirlerinde büyük aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Hasat devam ederken, Rusya'nın işgali Ukrayna'nın tarım sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Rusya'nın Odesa ablukası, Ukrayna'nın tahıl ihracatını ciddi şekilde kısıtlamaya devam ediyor. Bu nedenle, Ukrayna'nın 2022'deki tarımsal ihracatının 2021 toplamının yüzde 35'inden fazla olması muhtemel değildir. Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekilmesinin ardından Rusya, yanıltıcı bir şekilde, tahıl ihracatının iyileştirilmesiyle ilgili olarak 'top şimdi Ukrayna'nın sahasında' iddiasında bulundu. Gerçekte, küresel gıda krizini şiddetlendirmeye devam eden şey Rusya'nın Ukrayna'nın tarım sektörünü kesintiye uğratmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12:26 Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi. Rusya'nın odak noktası neredeyse kesinlikle, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacak" denildi.

12:07 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliği konusundaki tutumunu yakın gelecekte değiştirmeyeceğini söyledi.

11:39 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in İkinci Dünya Savaşı'nda işgalden kurtuluşuna ilişkin düzenlenen seremonide konuştu. Lukaşenko, Rusya'ya olan desteğin süreceğini ifade ederek, "Rusya Belarus'a en yakın ve kardeş devlettir" dedi.

11:00 Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği Ukrayna'nın Odessa bölgesinde döşenen mayınlar nedeniyle gemi trafiğine kapatılan denize insanlar da giremiyor.

09:55 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.

07:00 Ukrayna'nın Lysychansk kentinin Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Lysychansk'tan geri çekildiğini doğruladı.