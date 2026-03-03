İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Tahran'ın misilleme yapmasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de savaş tedirginliği baş gösterdi. Ada'nın güneyindeki İngiliz üslerinin İran'ın hedefinde olması, bazı tahliyelere yol açtı.

GKRY'nin Limasol kentindeki İngiliz Akrotiri Hava Üssü, insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu. Olay gece yarısında yaşandı. Üs adını yakınında bulunan aynı köyden alıyor.

İHA saldırısıyla bazı Rumlar paniğe kapıldı. Bazıları evlerini terk etti. Geceyi başka yerlerdeki akrabalarının yanında geçirdi.

YETKİLİLER ERTESİ SABAH HAREKETE GEÇTİ

Kıbrıslı Rum yetkililer, ertesi sabah harekete geçti. Evlerini terk etmek isteyen köy sakinleri için geçici barınaklar oluşturdu. Pek çok kişi bu barınaklara yerleşti.

FRANSA'DAN FÜZE VE İHA GÖNDERME PLANI

Yunanistan, yaşananları gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne F-16 savaş uçakları sevk etti. Fransa da Güney Kıbrıs'a füze ve İHA savunma sistemleri göndermeyi planlıyor.