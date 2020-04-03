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Dünya

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tarihi anlar... Prens Charles bugün bir ilke imza atacak

Koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını bugün video bağlantısı aracılığıyla yapacak.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 11:39 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:39
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Galler Prensi Charles, İngiltere'de koronavirüs salgını için NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici NHS Nightingale Hastanesi’nin açılışını bugün yapacak. 

Daily Mail'in kraliyet muhabiri Rebecca English, twitter hesabından Prensi Charles'ın video bağlantısıyla yapacağı hastane açılışı için, "Bu eşi görülmemiş ve tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

Prens Charles, sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’deki tesisin açılışını, Birkhall'daki evinden video bağlantısıyla başlatacak.. İngiliz Kraliyet Ailesinin veliahtı, Galler Prensi Charles da koronavirüse yakalanmıştı. 71 yaşındaki Prens, İskoçya'daki evinden, yayımladığı videoda hastalık sürecini anlatarak, " Sinir bozucu sıkcı bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.

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