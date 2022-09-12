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Dünya

İngiliz Kraliyetinde unvanlar değişti

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin unvanları da değişti.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Charles, artık Kral 3. Charles unvanıyla anılacak.

Kral Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın unvanı da Kraliçe oldu.

Kral 3. Charles'ın ardından tahtın varisi haline gelen en büyük oğul Cambridge Dükü Prens William'a babasından "Cornwall Dükü" unvanı da miras kaldı. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da hem Cambridge hem de Cornwall düşesi oldu.

Tahtın varisi olan Prens William'a babası Charles tarafından, Charles'ın eski unvanı Galler Prensi unvanı da verildi.

William ve Middleton, şimdiden sosyal medya hesaplarındaki unvanlarını da "Galler Prensi ve Prensesi" olarak revize etti.

-Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth perşembe günü İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenazesinin 13 Eylül'de Londra'ya getirileceği ve 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenleneceği duyurulmuştu.

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