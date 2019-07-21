İran'ın, İngiliz Bayraklı Stena Impero petrol tankeri mürettebatını derdest ederek tankeri ele geçirmesinin yankıları sürüyor. İran, İngiltere ve NATO açıklamaları birbirini takip ederken, İngiliz medyasından çok çarpıcı bir iddia geldi.

Daily Mirror'un ismini açıklamadığı güvenlik kaynaklarına göre, Rus istihbaratı Stena Impero'nun GPS alıcılarını yanıltarak İran sularına yönlendirdi.

Haberde İngiltere istihbarat servisi MI6 ve Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) Rus casuslarının olaya müdahil olup olmadığına dair bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynağa göre, Rusya ve İran istihbaratı iş birliği yaparak geminin GPS'ni bozdu. Siber saldırıyla gemi İran sularına yönlendirildi. Rusya bu teknolojiye sahip ve İran'a yardım etmiş olabilir.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ORTAMI

ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı. İran'a dönük yaptırımlar, 2018'de bazı istisnalarla birlikte yeniden uygulamaya konuldu. Nükleer anlaşmanın rafa kaldırılmasıyla ABD, İran'ın tehdit oluşturduğunu iddia ederek Ortadoğu'daki askeri gücünü artırmaya başladı. PEŞ PEŞE TANKER KRİZLERİ 12 Mayıs'ta, ikisi Suudi Arabistan'a ait dört petrol tanker, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı. ABD İran'ı suçlarken Tahran, suçlamaları reddetti. 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri saldırıya uğradı ve ABD Donanması'na yardım çağrısında bulundu. Saldırıdan sonra ABD İran'ı suçladı, İran suçlamaları reddetti. İran Devrim Muhafızları, 20 Haziran'da ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) vurduğunu duyurdu. Kısa süren sessizliğin ardından ABD'den doğrulama geldi. İngiltere de, 4 Temmuz'da gerilime dahil oldu ve Cebelitarık Boğazı'ndan geçen İran'a ait bir petrol tankerini durdurdu. Devrim Muhafızları olaydan sonra misilleme tehdidinde bulundu. İran, 7 Temmuz'da uranyum zenginleştirme oranını artırdığını ve saklama kapasitesini genişlettiğini duyurdu.

Son olarak dün İran devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İngiliz bayraklı Stena Impero adlı gemiye el koyduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, tankerin İran balıkçı teknesine çarptığı ve İran uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğu belirtildi. Gemideki 23 mürettebatın, Bender Abbas Limanını'na götürüldüğü, mürettebatın Hindistan, Letonya, Filipinler ve Rusya uyruklu olduğu açıklandı.

İngiliz gemisine el konulması ile ilgili İngiltere İran'a nota verirken, NATO da gemi ve mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etti.