İngiliz basınından muhalefeti üzecek analiz: Erdoğan'ın karşısında kazanmaları çok zor!

Türkiye'nin gündeminde 2023 Haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimleri var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimlerin erkene alınmasına ilişkin açıklamalarının ardından gözler, muhtemel yeni tarihe çevrildi. Seçimlerin gerçekleşmesine aylar kala yapılan anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci geldiği görülürken, en yakın muhalefet olan 6'lı masanın henüz aday dahi belirleyememiş olması dikkatleri çekiyor.

"ÜÇ BÜYÜK ENGEL"

Yaklaşan seçimlerde Başkan Erdoğan'ın karşısında kimin yarışacağı konusunu gündeme taşıyan Londra merkezli The Economist, "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlıklı yazısında muhalefetteki çatlağa da dikkat çekildi. Muhalefetin üç büyük engelle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

"MUHALEFETİN İÇİNDEKİ ÇATLAKLAR"

"Seçimlere sadece aylar kalmışken, Millet İttifakı hâlâ cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday çıkarmadı." Denilen haberde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor." İfadeleri kullanıldı. "Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor." denildi.

"ERDOĞAN İLE KIYASLANAMAZ"

Kılıçdaroğlu'ndan "yetenekli bir yönetici" şeklinde bahsedilse de CHP lideri için "Bir konuşmacı olarak Erdoğan ile kıyaslanamaz." görüşüne yer verildi.

"İMAMOĞLU'NUN VE YAVAŞ'IN ZAYIF NOKTALARI VAR"

Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa etmesi gerektiği hatırlatılırken ikisinin de zayıf noktaları olduğu yazıldı. "İmamoğlu'nun yıldızı 2019'daki zaferinin ardından çoktan söndü." İfadeleri kullanıldı. "Sert bir milliyetçi" olarak tanımlanan Yavaş'ın ise HDP'li seçmenlerden oy almasının zor olduğu ifade edildi.

HDP GERİLİMİ

Erdoğan'a karşı seçimleri kazanmak isteyen muhalefet bloğunun HDP'nin oylarına ihtiyaç duyduğu vurgulanan yazıda, "CHP, partinin (HDP) desteğini almaya devam etmek için istekli. Ama HDP'yi PKK'nın siyasi kanadı olarak gören İyi Parti aynı masaya oturmayı reddediyor." İfadeleri kullanıldı.