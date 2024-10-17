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Dünya

İngiliz müzisyen Waters'dan, Başkan Erdoğan'a Filistin teşekkürü!

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan ve işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılına dair hazırlanan video nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. Waters, Başkan Erdoğan için 'Batının tek sesi' dedi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
İngiliz müzisyen Waters'dan, Başkan Erdoğan'a Filistin teşekkürü!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.

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