İngiliz ordusundan sert mesaj: Daha ölümcül bir NATO'ya liderlik etmeliyiz

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, İngiltere'nin önde gelen savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu Kraliyet Müşterek Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) gerçekleştirdiği konuşmada Rusya ile İngiltere arasında artan gerilime değindi. Knighton, İngiltere'nin çatışma tehditlerine yönelik caydırıcılığını artırması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz, henüz Rusya'dan gelen tehditleri Avrupa'daki diğer müttefiklerimiz kadar şiddetli bir şekilde hissetmiş değil" ifadelerini kullandı. Knighton, NATO müttefiki Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını yükseltme kararını hatırlatarak, Almanya ve Fransa'nın da ulusal askeri hizmet programlarını yeniden yürürlüğe koyduğunu hatırlattı.

"RUS YÖNETİMİ NATO'YU ORTADAN KALDIRMA DİLEĞİNİ AÇIK HALE GETİRDİ"

Knighton, "Rus yönetimi, NATO'ya meydan okuma, sınırlandırma, bölme ve nihayetinde bu oluşumu ortadan kaldırmaya yönelik dileklerini açık hale getirmiştir. NATO'ya ve İngiltere'ye yönelik tehditlerin arttığı müttefiklerimiz için aşikar hale gelmiştir. Bir farkındalık oluşturarak toplumu bu konudaki risklere ilişkin diyaloğa teşvik edemediğimiz sürece hükümetin, toplumun ve endüstrinin geriye kalan kısmının harekete geçmesini veya bunun bedelini ödemesini bekleyemeyiz" dedi.

"ULUSAL BİR YANITA İHTİYACIMIZ VAR"

Durumun kariyeri boyunca gördüğü halden çok daha tehlikeli bir durumda olduğunu söyleyen Knighton, "Barışın maliyeti gittikçe yükseliyor. Buna vereceğimiz karşılığımızın basit bir şekilde silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmekten öteye gitmesi gerekir. Savunma sanayimizi güçlendirecek ve ihtiyacımız olan yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak, savaş zamanında ihtiyacımız olacak kurumları kuşandıracak ve toplum ile onu destekleyen altyapının dayanıklılığını artıracak ulusal bir yanıta ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

"EVLATLARIMIZ GEREKİRSE MÜCADELE EDECEK"

"Görevimiz savaştan kaçınmak olsa da İngiltere daha fazla kişiyi düzenli orduda ve rezervlerde savaşmaya hazır olmaya, sanayinin taleplerini karşılayacak şekilde yeniden silahlanma kapasitesini oluşturmaya ve savunma sanayiinin ihtiyacı olan yeteneklerin geliştirilmesine teşvik etmelidir" diyen İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Silahlı kuvvetlerimizin 'içinin oyulması' son bulmalı ve daha güçlü, daha ölümcül bir NATO'ya liderlik etmeliyiz. Herkesin oynayacağı bir rol olacak. Erkek ve kız evlatlar, meslektaşlarım, gaziler; inşa edecek, hizmet edecek ve gerekirse mücadele edecek. Daha fazla aile ülkemiz için fedakarlığın ne olduğunu anlayacak Bu yüzden değişen tehditleri anlatmamız ve bunların bir adım önünde olmamız çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Knighton ayrıca, Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya değinerek, "Yakın arkadaşım Mandon da bu durumu gördü. Mandon, belediye başkanlarına hitabı sırasında Fransa'nın evlatlarını kaybetmeye veya ekonomik yük altına girmeye hazır olmaması durumunda ülkenin risk altında olduğunu söylemişti. Mandon haklıydı" dedi.