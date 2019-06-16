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İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

İngiliz özel kuvvetlerinde, modern savaş beklentilerinin değişmiş olması nedeniyle hazırlanan gizli bir plana uyum sağlanması için yapısal değişikliğe gidiliyor. Söz konusu yeni planın amacıysa, ‘Rusya’nın gizli faaliyetlerini’ ortaya çıkarmak.

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BBC Newsnight programının, isimlerini açıklamadığı birtakım İngiliz üst düzey yetkili ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiliz özel kuvvetlerinin odağı IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonlardan, ‘Rusya gibi yabancı tehditleri’ etkisizleştirmeye yönelik istihbarat operasyonlarına kaydırılacak. 
 
BBC’nin haberine göre ‘Özel Operasyonlar Konsepti’ ismi verilen bu gizli plan, modern çatışma beklentilerinin değişmiş olmasına dayanıyor ve bu çatışmaların bundan sonra doğrudan uluslar arasında yaşanacağı inanışıyla temellendiriliyor.
 
Gizli plana ilişkin teklifin şu anda üst düzey askeri yetkililer tarafından incelenmekte olduğu belirtiliyor. BBC’ye göre bu işlem tamamlandıktan sonra askeri yetkililer hükümete planı onaylama tavsiyesinde bulunacak.
 
İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri ise özel kuvvetlerin faaliyetlerine ilişkin yorumda bulunmayacaklarını söyledi ve BBC’nin haberini ne doğruladı ne de yalanladı. (Sputnik)

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