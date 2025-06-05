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Dünya

İngiliz Parlamentosu'na KKTC teklifi

İngiliz Parlamentosu'na sunulan yasa tasarısında '300 bin Türk'ün ve KKTC'de yaşayan İngiliz vatandaşların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor.' denildi. Ercan Havalimanı'nın yüksek standartlarına dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
İngiliz Parlamentosu'na KKTC teklifi
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Demokratik Birlik Partisi Milletveki Sammy Wilson tarafından İngiltere Parlamentosu'na Birleşik Krallık ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında direkt uçuşların başlatılmasını talep eden bir önerge sundu. Önergede dış ilişkiler konusunda muhalefetin önemli isimlerinden Muhafazakar Parti Milletvekili Andrew Rosindell'in de imzası yer aldı.

300 BİN KIBRIS TÜRKÜ VAR

Ercan Havalimanı'nın uluslararası havacılık standartlarına uygun olduğu belirtilen önergede "İngiltere'de yaşayan 300 binden fazla Kıbrıs Türkü ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan binlerce İngiliz vatandaşının seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı bu nedenle uçuşların bir an önce başlaması gerektiği" belirtildi. Yasa tasarısında, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında direkt uçuşların kolaylaştırılmasının "adaleti teşvik edeceği, aile seyahatlerini kolaylaştıracağı ve İngiltere'nin bölgedeki stratejik varlığını güçlendireceği " kaydediliyor. Milletvekili Wilson, önergesinde daha önce 50'den fazla parlamenterin mevcut uçuş yasağını "ayrımcı" olarak tanımlayarak benzer bir çağrı yaptığını hatırlattı.

10 BİN İMZA TOPLANDI

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor. İngiltere'de bu konuda daha önce de kampanyalar düzenlenerek 10 bini aşkın imza toplanmıştı.

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