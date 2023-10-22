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Dünya

İngiliz polisinden Filistin lehine slogan atan makiniste soruşturma

İngiliz polisi, Londra metrosunda çalışan bir makinistin dün trende 'Filistin yanlısı slogan atması üzerine' soruşturma başlattı. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) ile Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL), dün Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine giden yolcuların bulunduğu trende, makinistin 'Özgür Filistin' sloganı atmasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

AA22 Ekim 2023 Pazar 17:01 - Güncelleme:
İngiliz polisinden Filistin lehine slogan atan makiniste soruşturma
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BTP Müdür Yardımcısı Sean O'Callaghan, yaptığı açıklamada, "BTP, sosyal medyada dolaşan ve Londra'da bir trenin makinisti tarafından slogan atıldığını gösteren görüntülerden haberdar. BTP, TfL ile çalışıyor ve konuyu araştırıyor." ifadelerini kullandı.

TfL'den yapılan açıklamada da herkes için güvenli ulaşım sağlamaya kararlı oldukları kaydedildi.

MAKİNİST: "TÜM BU İNSANLARI DUALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN"

Sosyal medyada dün çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Londra metrosunda çalışan bir makinistin, trenin seslendirme sistemi üzerinden "Özgür Filistin" sloganı attığı ve ardından "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin." dediği duyulmuştu.

Filistin yanlısı yürüyüşe gitmek üzere trende bulunan yolcuların da makinistin "Özgür Filistin" sloganına eşlik ettiği görülmüştü.

Londra'da dün Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürümüştü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin'le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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