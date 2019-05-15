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İngiltere ABD ile yaşanan General Ghika krizinde geri adım attı: Yorumları, günlük askeri operasyonlara dayalıdır

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İngiltere çok uzun süredir İran’ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetleriyle ilgili kaygılarını açıkça ortaya koyuyor' ifadesi kullanıldı.

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İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutan yardımcısı İngiliz Tümgeneral Chris Ghika’nın, "bölgedeki İran tehdidinin artmadığı" yorumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ghika’nın Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadeleye odaklanmış ABD öncülüğündeki koalisyon gücünün bir yetkilisi olarak konuştuğuna işaret edilerek, "Yorumları, günlük askeri operasyonlara dayalıdır ve odaklandığı tek konu da DEAŞ’ı kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ghika’nın Pentagon’da verdiği brifingde, "Dünyanın bu bölümünde ABD ve koalisyon güçlerine yönelik bir dizi tehdit var. Her zaman oldu, bu nedenledir ki güçlerimizi korumaya dönük sağlam bir dizi tedbirimiz bulunuyor." sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "İngiltere çok uzun süredir İran’ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetleriyle ilgili kaygılarını açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesi yapıldı.

CENTCOM'DAN YALANLAMA

Ghika, dün video konferans yoluyla Pentagonda yaptığı açıklamalarda, "Irak ve Suriye’de İran destekli güçlerin artan bir tehdidi söz konusu değil. Onların varlıklarından haberdarız ve onlarla birlikte birçok grubu da izliyoruz çünkü içinde bulunduğumuz ortam bu." açıklamasını yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Ghika’nın değerlendirmeleri yalanlanmıştı.

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, yazılı açıklamasında, "Koalisyon Komutanı Yardımcısının açıklamaları, ABD ve müttefiklerinin elindeki İran destekli güçlerin bölgedeki tehditlerine yönelik istihbaratla ters düşüyor." ifadelerine yer vermişti. 

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