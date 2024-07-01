İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2024 Pazartesi / 25 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6854
  • EURO
    35,1522
  • ALTIN
    2452.87
  • BIST100
    10406.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiliz sömürgesi döneminden kalma kanunu yenisiyle değiştirdiler
Dünya

İngiliz sömürgesi döneminden kalma kanunu yenisiyle değiştirdiler

Hindistan'da İngiliz sömürge dönemindeki ceza kanunu yenisiyle değiştirildi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
İngiliz sömürgesi döneminden kalma kanunu yenisiyle değiştirdiler
ABONE OL

Hindistan'da İngiliz sömürge döneminden kalma ceza kanununun yerine yapılan yeni kanun bugün yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanı Amit Shah, Hindistan'daki adli sürece modern etki oluşturduğuna inanılan yeni kanuna ilişkin açıklama yaptı.

Shah, "sömürge dönemindeki yasaların aksine" yeni ceza kanununun adaleti sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

Yeni ceza kanununun Hindistanlılar tarafından Hindistan parlamentosunda kabul edilerek oluşturulduğunu aktaran Shah, bugün yürürlüğe giren kanunun ülkeye tam bir yenilik getireceğini söyledi.

Yeni ceza kanununun "devlete karşı işlenen" suçlar ile kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok alanı kapsadığı belirtildi. Yeni kanun kapsamında, şikayetler internet ortamı üzerinden yapılabilecek, bir ceza davası 60 günlük bir sürede sonuçlanabilecek.

Hindistan, 1947'de bağımsızlığını kazansa da İngiltere tarafından getirilen ceza kanununu kullanmaya devam ediyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.