İngiliz sömürgesi döneminden kalma kanunu yenisiyle değiştirdiler

Hindistan'da İngiliz sömürge döneminden kalma ceza kanununun yerine yapılan yeni kanun bugün yürürlüğe girdi.



İçişleri Bakanı Amit Shah, Hindistan'daki adli sürece modern etki oluşturduğuna inanılan yeni kanuna ilişkin açıklama yaptı.

Shah, "sömürge dönemindeki yasaların aksine" yeni ceza kanununun adaleti sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

Yeni ceza kanununun Hindistanlılar tarafından Hindistan parlamentosunda kabul edilerek oluşturulduğunu aktaran Shah, bugün yürürlüğe giren kanunun ülkeye tam bir yenilik getireceğini söyledi.

Yeni ceza kanununun "devlete karşı işlenen" suçlar ile kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok alanı kapsadığı belirtildi. Yeni kanun kapsamında, şikayetler internet ortamı üzerinden yapılabilecek, bir ceza davası 60 günlük bir sürede sonuçlanabilecek.

Hindistan, 1947'de bağımsızlığını kazansa da İngiltere tarafından getirilen ceza kanununu kullanmaya devam ediyordu.