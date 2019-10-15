Yazıda “Suriye hükümeti ile varılan anlaşmanın Türkiye’nin saldırılarını durdurup durdurmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu anlaşma, YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda kendilerine ait yarı devletlerinde özerkliği koruma hayallerine öldürücü darbeyi indirmiş gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı. İsviçre’de yayın yapan Tages-Anzeiger gazetesindeyse “YPG’nin elinde kalan tek şey ise, çıkarlarına olmasa da Rusya’dan arabuluculuk talep etmek oldu. Ancak bu talep Beşar Esad yönetiminin kendi bölgelerine girmesine izin vermekten başka bir şey değil. Türkiye Cumhurbaşkanı sınırda Kürtlerin yerine Esad’ın birlikleriyle gül gibi geçinebilir. Bunun ise iki sonucu olacak: Otonominin ve bağımsız devlet hayalinin sona ermesi” denildi.