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İngiliz The Times'tan çarpıcı Türkiye yazısı

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme kararıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımladı. The Times, Ankara'nın bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.

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İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi. Gazete, Ankara'nın bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.
 
Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haber, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlığını taşıyor.
 
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi alımı için temas kurulan ülkeler arasında ilk iki geminin alındığı Norveç'in de olduğu bildirilmişti.
 
Bu gelişmeye atıfta bulunan Times, Türkiye ve Libya'nın 27 Kasım'da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve Yunanistan'ın anlaşmaya tepki gösterdiğini hatırlatıyor.
 
'BİRÇOK AB BAKANI TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINA KARŞI'
 
Haberden bazı satırlar şöyle: "AB Dışişleri Bakanları dün yaptıkları toplantıda hızla büyüyen krizi değerlendirdi. Birliğin yeni Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün itibarıyla Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasının söz konusu olmadığını, dışişleri bakanlarının Türkiye ve Libya'nın imzaladığı mutabakat muhtırasını inceleyeceklerini söyledi.
 
"Birçok dışişleri bakanı ise anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg anlaşma için 'hayret verici' dedi."
 
Times'taki haberde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun anlaşmayla ilgili sözleri de yer alıyor.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Mutabakat hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır"; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Biz kimseyle çatışmak, savaşmak istemeyiz ama Kıbrıs etrafındaki gemilerimizi de koruruz" demişti.
 
(BBC Türkçe)

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