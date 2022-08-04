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Dünya

İngilizler fişini çekecek... Türkiye'den ''bize gönderin, iyileştirelim'' teklifi

TikTok'ta meydan okuma oyunu oynayan 12 yaşındaki Archie, komaya girdi. Doktorların ‘ölü' dediği çocuğun ailesi hukuk savaşı verirken, Türkiye teklifiyle tedavi için umut oldu.

4 Ağustos 2022 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
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İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Archie Battersbee (12), 7 Nisan'dan bu yana komada. TikTok'ta kendini boğarak bayılma oyununu oynarken nefessiz kalan Archie için doktorlar ümitsiz. Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun annesi Hollie Dance (46) ve babası Paul Battersbee (56) ise yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesini istemediği için dava açtı. Dance, "Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık. Hastanelerde Kovid-19 hastaları en az üç ay yoğun bakımda tutulabiliyordu. Benim oğlumdan neden hemen vazgeçiyorlar?" diyerek isyan etti. Dance; Türkiye, Japonya ve İtalya'daki doktorların, Archie'nin iyileşmesine yardım olmak için kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. İngiltere'deki yargı sürecini kaybeden aile, fişin çekilmesi kararının iptal edilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdu.

Temyiz Mahkemesi'nin dün 13.00'te 'fişini çekebilirsiniz' kararına karşın üst mahkeme devreye girdi. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

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