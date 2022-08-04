İngilizler fişini çekecek... Türkiye'den ''bize gönderin, iyileştirelim'' teklifi

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Archie Battersbee (12), 7 Nisan'dan bu yana komada. TikTok'ta kendini boğarak bayılma oyununu oynarken nefessiz kalan Archie için doktorlar ümitsiz. Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun annesi Hollie Dance (46) ve babası Paul Battersbee (56) ise yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesini istemediği için dava açtı. Dance, "Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık. Hastanelerde Kovid-19 hastaları en az üç ay yoğun bakımda tutulabiliyordu. Benim oğlumdan neden hemen vazgeçiyorlar?" diyerek isyan etti. Dance; Türkiye, Japonya ve İtalya'daki doktorların, Archie'nin iyileşmesine yardım olmak için kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. İngiltere'deki yargı sürecini kaybeden aile, fişin çekilmesi kararının iptal edilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdu.

Temyiz Mahkemesi'nin dün 13.00'te 'fişini çekebilirsiniz' kararına karşın üst mahkeme devreye girdi. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.