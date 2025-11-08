İngilizler iddia etti: ABD, Şam'da askeri üs kuracak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Washington'ın güvenlik anlaşmasını kolaylaştırmak için Suriye'de askeri varlık kurmaya hazırlanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın Batılı ve Suriyeli kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD ve Suriye'nin bölgede bir hava üssü inşası için işbirliğinde bulunduğu iddia edildi.

SİLAHSIZ BÖLGEDE OLACAK

Söz konusu üssün İsrail ve Suriye arasında muhtemel bir anlaşmanın gözlemlenmesinde kullanılacağı öne sürüldü. Adı açıklanmayan bir ABD'li hükümet yetkilisi, "DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'deki gerekli duruşumuzu sürekli değerlendiriyoruz. Silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini sürdüğü ve sürdürebileceği konumlar hakkında bir açıklama yapamayız" ifadelerini kullandı. Üssün ABD'nin arabuluculuğu ile Suriye-İsrail arasında sağlanan saldırmazlık paktı kapsamında silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi hedeflenen Suriye'nin güney bölgelerine yakın bir konumda bulunması bekleniyor. Batılı bir askeri yetkili ise ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son 2 ay içinde planlarını hızlandırdığını ve üssün kurulduğu bölgede keşif görevleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

PİST KULLANIMA HAZIR

Keşif görevlerinden edinilen bilgiye göre askeri üste yer alan uçak pistinin kullanıma hazır olduğu teyit edildi. Bir Suriyeli savunma yetkilisi de, ABD'nin bir C-130 tipi nakliye uçağını bölgeye iniş yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi. Üsteki güvenlik görevlilerinden biri de ABD'ye ait uçakların deneme amaçlı piste iniş yaptığını aktardı. İki Suriyeli askeri kaynak ise ABD ile yapılan görüşmelerde askeri üssün lojistik, keşif, yakıt ikmali ve insani yardım çalışmaları için kullanılmasına odaklanıldığını açıkladı. Yetkililer, Suriye'nin askeri tesis üzerinde tam egemenliğini koruyacağının altı çizdi.

GAZZE VE LÜBNAN DA İZLENECEK

Ayrıca, ABD'nin söz konusu üssü Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin yanı sıra geçtiğimiz yıl Lübnan-İsrail arasında varılan ateşkesteki süreci takip etmekte ve taraflar arasındaki gerilimin yatıştırılmasına yönelik çalışmalarda kullanacağı öne sürüldü. Ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlayarak, ABD'nin Şam'la doğrudan ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar attığını açıkladı.