İngiliz siyaset dergisi New Statesman, Trump'ın İran politikalarının bir felakete doğru gittiğine ve ABD'nin küresel liderlik rolünü kaybetmesine neden olacağını yazdı.

İngiliz New Statesman, son sayısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikalarını ve ABD'nin küresel hegemonyasındaki geri çekilişi 'Düşüş' kapağıyla yorumladı. Trump'ın İran stratejisinin bir felakete doğru gittiğine ve ABD'nin küresel liderlik rolünü kaybetmesine neden olacağı yorumu yapıldı. John Gray imzalı makalede Trump'ın operasyonlarının başlangıçtaki 'sözde' yok edilmiş bir nükleer hedeften saptığına dikkat çekilerek, "Trump artık Hürmüz Boğazı'nı açmak ve savaş öncesi şartlara dönmek çabasında. Ancak bu geri dönüşü olmayan bir yol" ifadeleri kullanıldı.

KARA HAREKATI HATA

Ortadoğu'daki savaşın ABD'nin finansal hegemonyasının temellerini sarstığı belirtilerek, İran'ın bölgede yeniden büyük bir güç olarak ortaya çıktığı belirtildi. ABD'nin olası bir kara harekatının ise Vietnam, Afganistan ve Irak'ın toplamından daha büyük bir felaketle sonuçlanabileceğine vurgu yapıldı.

GÜCÜ TÜKENİYOR

Yazıda Trump'ın zafer ilan edip çekilemeyeceğini bunun Hürmüz Boğazı'nı İran'a teslim etmek anlamına geleceğine vurgu yapılarak "Dünya ekonomisinde kaos yaratma kapasitesi kanıtlanmış İran'ın bombalanmış hali, ABD imparatorluk gücünün son çözülüşünü başlattı" İfadelerine yer verildi.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ HAFİFE ALINDI

İngiliz The Economist dergisi de ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini 'hafife aldıklarını yazdı. Haberde, savaşın ilk günlerinde Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da 'gözlerinde büyüttükleri' belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin azaldığına hiçbir işaret yok. Bunların büyük kısmı hâlâ yeraltında" ifadeleri kullanıldı.