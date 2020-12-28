İngilizler yol ayrımındayken arşivler yayımlandı! Thatcher 1990'da isyan etmiş: AB'den bıktım

star.com.tr 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:28

AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, birlikle bir ticaret ve dolaşım anlaşmasına vardı. Londra, anlaşmayı oylamak için milletvekillerini 30 Aralık'ta parlamentoya çağıracağını duyurdu. Muhalefetteki İşçi Partisi de anlaşmayı destekleyeceğini söyledi.

Brexit'in konuşulduğu günlerde, 'İngiltere'nin en uzun süre başbakanlık yapan' ve 'ülkenin ilk kadın başbakan' ünvanlarına sahip Margaret Thatcher'la ilgili ortaya çıkan bazı belgeler, İngiliz bürokrasisinin AB konusundaki rahatsızlığının, çok uzun yıllar öncesine dayandığını gözler önüne serdi.

Belgelere göre, Birleşik Krallık’ın Avrupa’yla artan bağları konusundaki şüpheciliği, Margaret Thatcher'ın Kasım 1990’daki istifasının nedenlerinden biriydi.

İrlanda hükümet arşivlerinden yayımlanan belgeler, Thatcher'ın Brüksel'in tek bir Avrupa para birimi planlamasından ne denli rahatsızlık duyduğunu gösteriyor.

'YETKİMİ ATANMIŞ BÜROKRASİYE DEVRETMEYECEĞİM'

Thatcher, Euro'nun tasarlanmasında ve AB'nin tek pazarının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığı düşünülen zamanın Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors'a oldukça öfkeli.

Dublin'deki 1990 tarihli notlara göre Thatcher, "Tek bir para biriminden bahsederken, Delors'ın beynine kan sıçramış olmalı. Tek bir para birimimiz olmayacak" diyor.

Arşivlere göre Thatcher, Avrupa mahkemesini, Avrupa Komisyonu'na daha fazla yetki vermekle suçlarken, Delors'u "yalnızca atanan kişi" şeklinde nitelendirerek tepki gösteriyor.

Kayıtlara göre Thatcher, sert bir dil kullanarak şöyle tepki gösteriyor:

Atanan komisyon üyelerinin günleri sayılı. Yetkiyi bakanlar konseyine vermeliyiz. Yetkimi seçilmemiş bir bürokrasiye devretmiyorum. Avrupa toplumunun bizi bürokratik düzenlemelerle bağlamaya çalışmasından bıktım.

Arşivler ayrıca Thatcher'ın o zamanki 12 AB üye devletinin merkez bankasını, enflasyonu dizginleme çabaları nedeniyle eleştirdi. Bu görevin, deutschmark ile ittifak kuran banka tarafından çözülebileceğini iddia etti.

Eski başbakan, "Ekonomik büyümeyi, işleri ve enflasyonu eşit hedefler olarak düşünüyorlar ve hepsini karıştırıyorlar. Tek istediğimiz etkili bir altın standardıdır ve deutschmark bize bunu sağlayabilir." dedi.

Arşivlerin yayımlanması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Londra ve Brüksel'in aylarca süren zorlu görüşmelerin ardından Brexit sonrası en büyük ticaret anlaşmasını imzalamasını takip etti.

Margaret Thatcher’ın İngiltere-AB işbirliği konusundaki sert tavrı, 11 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 1990’ın sonlarında istifa etmesinde kilit rol oynadı.

star.com.tr