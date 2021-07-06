6 Temmuz 2021 Salı 23:34 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 23:45

İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformunda yayınlanan analizde, "Türk yapımı insansız hava araçları kendilerini sahada kanıtladı" ve "Türkiye artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" değerlendirmeleri yapıldı.

Analizde Türkiye'nin, insansız hava aracı sektöründeki ABD ve İsrail tekelini yıktığı yorumu da yer aldı.

"TÜRKİYE, İHA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"



Bayraktar TB2 örnek gösterilerek, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarının altı çizildi.

Aksine yapılan bazı yorumlara rağmen Türkiye'nin insansız hava aracı sektöründe önemli bir oyuncu konumuna geldiği ifade edildi.

Yazıda Türkiye'nin bu başarısının İngiltere'nin de dikkatini çektiği belirtildi.

"AVRUPALILAR UTANIYOR OLMALILAR"



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatıldı.

"Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar" denildi.

(TRT Haber)

