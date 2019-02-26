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İngiliz halkının yüzde 75'i ülkenin bölünmüş olduğunu düşünüyor

İngiltere'de halkın yüzde 75'i ülkenin bölünmüş olduğunu düşünürken, en az siyasi partilere en çok orduya güvenildiği ortaya çıktı.

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Sky Data'nın geçen ay 2 bin 883 kişiyle yaptığı ankete göre, İngiltere'de halkın yüzde 75'i ülkenin bölünmüş olduğu görüşünde. Bu oran 25-34 yaşlarındaki gençlerde yüzde 81'e kadar çıkıyor.

Ankete katılanların yüzde 42'si ülkenin bölünmesinde en büyük etkeni Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit), yüzde 23'ü siyasetçiler, yüzde 14'ü de göçmenler olarak gösterdi.

İngiliz kamuoyunun en çok güvendiği kurum ordu olurken, onu ulusal sağlık sistemi ve polis izledi.

Kraliyet ailesi, güven sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

EN AZ GÜVEN HÜKÜMETE

En az güvenilen kurumun hükümet olduğu anket sonucunda, hükümeti sırasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti, ana muhalefetteki İşçi Partisi ve medya takip etti.

Ankete katılanların yüzde 87'si siyasetçilerden memnun olmadığını belirtti. Bu oran gençler arasında yüzde 90'a çıktı.

Ankete göre kamuoyunun yüzde 62'si İngiltere'nin İslamofobik olduğunu düşünürken, yüzde 51'i de ırkçı olduğunu ifade etti.

BREXİT DİĞER SİYASİ TERCİHLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

"Değişen Avrupa'da İngiltere" adlı araştırma kuruluşunun geçen ay yayımladığı anket sonuçlarına göre de İngiltere'de Brexit tercihleri, siyasi parti tercihlerinin önüne geçmişti.

Buna göre, İngiltere'de toplumun yaklaşık yüzde 95'inin Brexit konusunda bir tercihi bulunurken, yüzde 80'inin siyasi parti tercihi bulunuyor.

İngiltere'de Brexit süreci parlamentodaki dengeler nedeniyle krize dönüşürken, hükümetin 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken AB'den ayrılığı erteleme kararı alması bekleniyor.

Ülke 2017'de gidilen erken genel seçimden bu yana Theresa May liderliğindeki azınlık hükümetiyle yönetiliyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.?

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