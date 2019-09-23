21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7257
  • 6,2956
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngilizlerin tartılı yolsuzluk testi

İngiltere’nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor. High Wycombe belediye başkanları, halkın vergileri ile “midesini doldurmadığını” ispatlamak üzere göreve geldiğinde ve görevi bıraktığında halk önünde tartıya çıkıyor. Bu amaçla belediye başkanının özel tartıya oturması için her yıl mayıs ayının cumartesi gününde tören düzenleniyor. Görev süresi sona eren belediye başkanının tartıda, göreve başladığında sahip olduğu kilosunun üzerine çıktığı görülürse topuz taşıyıcısı kostümü giyen görevliler zil çalıyor ve “fazlası var” şeklinde bağırıyor. Bu durumda halk belediye başkanını yuhalıyor. Eğer başkanın kilosunda değişiklik olmamış yahut kilosu azalmışsa “fazlası yok” deniyor ve kalabalık belediye başkanına çalışmalarından dolayı şükranlarını ve takdirini sunmak için tezahürat yapıyor. 

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Cezeri gelecekte neler vadediyor? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Cezeri gelecekte neler vadediyor? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Kan donduran sözler: Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince...

Kan donduran sözler: Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince...
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

'İki nükleer güç el sıkıştı'

'İki nükleer güç el sıkıştı'

21.yüzyılın en iyi 11'i!

21.yüzyılın en iyi 11'i!

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA