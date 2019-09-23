İngilizlerin tartılı yolsuzluk testi

Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor. High Wycombe belediye başkanları, halkın vergileri ile “midesini doldurmadığını” ispatlamak üzere göreve geldiğinde ve görevi bıraktığında halk önünde tartıya çıkıyor. Bu amaçla belediye başkanının özel tartıya oturması için her yıl mayıs ayının cumartesi gününde tören düzenleniyor. Görev süresi sona eren belediye başkanının tartıda, göreve başladığında sahip olduğu kilosunun üzerine çıktığı görülürse topuz taşıyıcısı kostümü giyen görevliler zil çalıyor ve “fazlası var” şeklinde bağırıyor. Bu durumda halk belediye başkanını yuhalıyor. Eğer başkanın kilosunda değişiklik olmamış yahut kilosu azalmışsa “fazlası yok” deniyor ve kalabalık belediye başkanına çalışmalarından dolayı şükranlarını ve takdirini sunmak için tezahürat yapıyor.