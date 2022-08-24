İngiltere 15 milyon sterlin ödeyecek

İngiltere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Nijerya için ayrılan fona 15 milyon sterlin gönderdi.

Fon, teröristlerin faaliyet gösterdiği Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerindeki acil durum seviyelerindeki gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ile mücadele için kullanılacak.

Nijerya'ya İngiliz Yüksek Komiseri Gill Atkinson, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olayları nedeniyle 4,1 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Komiser, İngiltere'nin Nijerya'ya sağladığı 15 milyon sterlinin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere bölgelerin en savunmasız insanlarına yardımcı olacağını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.