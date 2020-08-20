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Dünya

İngiltere, 2 ülkeyi ''güvenli ülkeler'' listesinden çıkardı

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkarırken, Portekiz'i listeye aldı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 19:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:57
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Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Verilerin, Portekiz'in "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, liste konusundaki ani karar değişiklikleri konusunda uyardı.

- İSPANYA VE FRANSA'YI LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

Hırvatistan'ın ortalama vaka sayısı, geçen hafta 100 bin kişide 29,5'e yükselmişti.

İngiltere, daha önce de İspanya ve Fransa'yı listeden çıkararak, bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Türkiye, İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

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