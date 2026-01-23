İSTANBUL 12°C / 8°C
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne yönelik sözlerine sert çıktı. Trump'ın tavrı için 'aşağılayıcı ve korkunç' diyen Starmer, İngiliz askerlerini hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek açık bir özür çağrısında bulundu.

23 Ocak 2026 Cuma 20:36
Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI İNGİLTERE'DE TEPKİYLE KARŞILANDI

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde "ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını" söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." demişti.

Donald Trump'ın bu açıklamaları, İngiltere'de gaziler, asker aileleri ve tüm siyasi partilerden milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

