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İngiltere Airbus’ın üreteceği Türksat uydularını destekleyecek

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz hükümetinin Türksat ile Airbus şirketi arasında 2 adet iletişim uydusu ve 1 adet yer istasyonu üretilmesi için yapılan anlaşmayı mali olarak destekleyeceğini açıkladı.

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İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz hükümetinin Türksat ile Airbus şirketi arasında 2 adet iletişim uydusu ve 1 adet yer istasyonu üretilmesi için yapılan anlaşmayı mali olarak destekleyeceğini açıkladı.

İngiliz Parlamentosunda konuşan Bakan Fox, "İngiltere İhracat Finansman Kuruluşu, Türksat için 2 uydu ve 1 yer istasyonu imal edilmesi ve teslimine yönelik yaklaşık 500 milyon dolar (388 milyon İngiliz sterlini) değerindeki Airbus Savunma ve Uzay Sözleşmesi'ni destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Türksat Üst Yöneticisi Cenk Şen ise daha önce konuya ilişkin olarak söz konusu uyduların Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’daki bazı bölgelerde televizyon ve geniş bant veri hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılmasının planlandığını bildirmişti.

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