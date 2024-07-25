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Dünya

İngiltere alarma geçti! Kan stokları görülmemiş seviyelere düştü

İngiltere'de kan stoklarının daha önce görülmemiş derecede düşük seviyelere inmesinin ardından 0 Rh kan grubuna sahip bireylerin acilen kan bağışı yapmaları çağrısı yapıldı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
İngiltere alarma geçti! Kan stokları görülmemiş seviyelere düştü
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) kuruluşunun yayımladığı uyarıda, başkent Londra'daki hizmetleri etkileyen siber saldırının ardından donör merkezlerindeki randevuların boş kaldığı ve kan talebinin ciddi oranda arttığına işaret edildi.

NHSBT yetkilileri, ayrıca, hastanelerden 0 Rh tipi kan kullanımını "zorunlu vakalarla sınırlandırmalarını" ya da güvenli olduğu durumlarda "alternatif kan kullanmalarını" talep etti.

"KRİTİK ÖNEMİNİ KORUYOR"

NHS Kan ve Organ Nakli İcra Kurulu Başkanı Dr. Jo Farrar, geçen ay yapılan çağrının ardından kan bağışlarının büyük oranda arttığına değinerek, "Ancak, 7 hafta geçmesine rağmen özellikle 0 Rh negatif (0 Rh-) kana olan ihtiyaç kritik önemini koruyor." dedi.

6 GÜNLÜK HEDEFİN ÇOK ALTINDA

NHSBT'nin son verileri, İngiltere'de ulusal 0 Rh- stoklarının 6 günlük hedefin çok altında olduğunu, sadece yaklaşık 1,5 gün yeterli olabileceğini gösterdi.

Sağlık yetkilileri, 0 Rh- ile 0 Rh+ kan bağışçılarından acilen bir bağış merkezinden randevu alarak kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

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