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Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB ile ticaret anlaşması konusunda daha iyimserim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinin tamamlanmasından önce, sonraki dönem için bir ticaret anlaşmasının yapılması konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Baş Müzekerecisi Michel Barnier'den daha iyimser olduğunu söyledi. Johnson ayrıca, AB Baş Müzakerecisi'nin, Birleşik Krallık'ın yalnızca kendi çıkarlarına uygun bir ticaret anlaşması peşinde olduğuna ilişkin eleştirilerinin de doğru olmadığını vurguladı.

DHA03 Temmuz 2020 Cuma 13:05 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:05
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LBC radyonun sorularını yanıtlayan Johnson, Barnier'in Birleşik Krallık'ı kurallara aykırı hareket ettiğine ilişkin savlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Johnson ayrıca, AB Baş Müzakerecisi'nin, Birleşik Krallık'ın yalnızca kendi çıkarlarına uygun bir ticaret anlaşması peşinde olduğuna ilişkin eleştirilerinin de doğru olmadığını vurgulayan Johnson, ülkesinin ayrılma işleminin gerçekleşmesinin ardından AB kurallarına uymak zorunda olacağını düşünmediğini vurguladı.

Johnson ayrıca, öngörülen süre içinde bir ticaret anlaşması yapılamaması durumunda dahi, ülkesi için, AB ile Avustralya tarzı bir anlaşma yapma seçeneği bulunduğuna dikkat çekti.

Barnier, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada AB ile Birleşik Krallık görüşmelerinde ciddi farklılıklar bulunduğunu vurgulamıştı.

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