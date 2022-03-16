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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson BAE'de

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:06
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BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, "dost ülke İngiltere Başbakanı Johnson'ın bölgesel turu çerçevesinde BAE'ye geldiği" belirtildi.

Johnson'ın başkent Abu Dabi'daki havalimanında BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından karşılandığı aktarıldı.

Boris Johnson da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."

İngiltere Başbakanı Johnson'ın BAE'li yetkililer ile temaslarının ardından gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçmesi bekleniyor.

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