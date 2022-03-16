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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, BAE'den Suudi Arabistan'a geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Körfez'deki bir günlük temasları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Suudi Arabistan'a geçti.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:46
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, beraberindeki heyetle başkent Riyad'a gelen Johnson, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Yardımcısı Muhammed bin Abdurrahman tarafından karşılandı.

Körfez turu kapsamında ilk olarak BAE'yi ziyaret eden Johnson, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından karşılanmıştı.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."

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