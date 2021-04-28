İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:28

Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu.

Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu.

Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

Başbakan Johnson'a, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söyleyip söylemediği de soruldu.

Johnson, BBC, ITV ve Daily Mail'e konuşan kaynaklara rağmen böyle bir ifade kullanmadığı konusunda ısrar etti.

- Soruşturma açıldı

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatının finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia ediliyor.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.