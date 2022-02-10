İngiltere Başbakanı Johnson: Bu Avrupa'nın karşılaştığı en büyük güvenlik krizi

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:14

Ortak basın toplantısında ilk konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın tıbbi birimleri de dahil savaşa hazır birliklerini Ukrayna sınırında konuşlandırdığını ifade etti. Rusya'nın Belarus'ta askeri birlik konuşlandırmasını da yakından takip ettiklerini belirten Stoltenberg, "Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük olan Belarus'taki askeri faaliyetlerini yakından izliyoruz. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor, olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor. NATO Rusya için bir tehdit değil. Ancak siyasi bir çözüm bulmaya güçlü bir şekilde bağlı kalarak en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson ise diplomasiden yana olduklarını ancak NATO'nun prensiplerinden ödün vermeyeceklerini belirterek, "NATO, herhangi bir ülkenin kendi seçtiği güvenlik ittifaklarını sürdürmekte özgür olması gerektiğine inanıyor. Direnmeliyiz, ulusların kaderlerinin bir avuç büyük güç tarafından belirlendiği günlere geri dönülmesine karşı çıkmalıyız. Bunun sadece Rusya ile ilgili olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu, belki de diğer tüm kurumlardan daha fazla dünyaya istikrar ve barış getiren bir ittifakın (NATO) kurucu ilkelerini korumakla ilgilidir. Diplomatik çabalarımızın temeli bu olmalı. İngiltere'nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığı koşulsuzdur. Ve bugün Genel Sekreter ile toplu güvenliğimizi daha da güçlendirmek için bir destek paketi üzerinde anlaştım. NATO'yu kuzeyden güneye savunmak için birlikler, uçaklar, gemiler gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA ÇIKARSA UKRAYNA TOPRAKLARINDA CİDDİ KAN DÖKÜLÜR"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Johnson, Rusya'nın krize yönelik net bir karar verdiğini düşünmediğini ifade ederek, "Moskova'da bir karar verildiğini sanmıyorum. Ancak bu, çok yakında kesinlikle korkunç bir şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bu, muhtemelen Avrupa'nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik krizi ve en tehlikeli an. Bir çatışma çıkarsa bunun mutlak bir felaket olacağını vurgulamak istiyorum. Ukrayna topraklarında ciddi kan dökülecek. Rusya'daki insanların da bunu düşündüğünü biliyorum. Kremlin'de ve Rusya genelinde insanların, olası bir çatışmanın, Rusya'ya feci, anlamsız, trajik ve son derece ekonomik olarak maliyetli olacağını düşündüklerini biliyorum. Olası bir savaşta Rus askerlerinin kanını akıtmanın gerçekten mantıklı olup olmadığını merak ediyorlar" dedi.

"NATO BİR SAVUNMA İTTİFAKIDIR, SALDIRI DEĞİL"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya, NATO tarafından tehdit edilemez" sözlerini hatırlatan Johnson, NATO'nun tehditkar ya da agresif bir ittifak olmadığını belirterek, "Başkan Putin, Rusya'nın NATO'nun yaptığı hiçbir şey tarafından tehdit edilemeyeceğini söylüyor. NATO'nun tehditkar, göz korkutucu veya saldırgan bir ittifak olmadığını vurgulamak istiyorum. NATO'nun yaptığı bu değil. NATO, kıtamızda barışı çok uzun süre korudu ve savunma ittifakı olarak çok şey başardı. NATO'nun yaptığı da bu. Ukrayna sınırına 100 bin asker koyarak Avrupa topraklarında barışın bölünmezliğini savunamazsınız" dedi.

"AMACIMIZ BARIŞI KORUMAK VE ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu vurgulayarak, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır ve amacımız çatışmayı önlemek ve barışı korumaktır. Bunu birlikte durarak yapıyoruz. Avrupa güvenliği için bu çok kritik zamanda şu anda yaptığımız tam olarak bu. Aynı anda birçok şey yapıyoruz. Her şeyden önce, daha fazla gemi ve daha fazla uçakla ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı zaten artırdık. İkincisi, gerektiğinde hızla takviye yapabilmek için kuvvetlerimizin hazır olma durumunu artırdık" dedi.