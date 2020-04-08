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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson'ın iyileşmekte olduğu ve yatakta oturabildiği bildirildi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 20:20 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 20:20
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Başbakan Yardımcısı Rishi Sunak, salgınla ilgili günlük basın toplantısında Johnson'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun iyileşme gösterdiğini söyleyen Sunak, "Ayrıca size yatakta oturduğunu ve klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurduğunu da söyleyebilirim." dedi.

Sunak, Başbakan'ın durumunun, bu hastalığın ayrım yapmadığını herkese hatırlattığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıkarken, Başbakan Yardımcısı Sunak, yardım kuruluşları için 750 milyon sterlinlik bir destek paketi açıkladı.

Sunak, böyle bir dönemde yardım kuruluşlarının kapanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

- Durumu 10 günde kötüleşti

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Ancak geçen sürede durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu hastanede daha da kötüleşen Johnson, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Başbakan'ın solunum cihazına bağlanmadığı ancak oksijen tedavisi uygulandığı ve ikinci gününde tedaviye cevap verdiği açıklanmıştı.

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