İngiltere Başbakanı Johnson, kısıtlamada düzenlenen ''parti'' için özür diledi

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:59

Johnson, haftalık olarak yapılan Başbakana Sorular Oturumu öncesinde açıklama yaptı.

Sözlerine özür dileyerek başlayan Johnson, salgın sırasında milyonlarca insanın zorluklar yaşadığını ve bu kişilerin, kuralları koyanların aynı kurallara uymadığını düşünerek kendisine ve lideri olduğu hükümete kızgın olduklarını bildiğini belirtti.

Johnson, Başbakanlık bahçesinde içkili etkinliğe katıldığını itiraf ederek, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etmek için 20 Mayıs 2020'de bahçeye gittiğini ve 20 dakika sonra ofisine geri döndüğünü anlattı.

Ancak bunun yerine, herkesi içeri göndermesinin daha doğru olacağını anladığını ifade eden İngiliz Başbakan, "doğru yapmadıkları ve sorumluluk alması gereken şeyler olduğunu" bildiğini söyledi.

Johnson, basında "parti" olarak yazılan etkinliğin, "bir iş etkinliği olduğunu" savunarak, "Teknik olarak Kovid-19 kılavuzuna uygun görünse bile bunu bu şekilde görmeyecek milyonlarca insan olacağını kabul etmem gerekiyordu." dedi.

Başbakan, 20 Mayıs 2020'deki partinin yanı sıra Başbakanlık'taki diğer partiler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "aylarca süren yalancılıkla" suçladığı Başbakan'ı "doğru olanı yapıp istifa etmeye" çağırdı.

Johnson ise bir iş etkinliğine katıldığını düşündüğünü, bundan pişmanlık duyduğunu ve soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiği şeklindeki sözlerini yineledi.

Bu sözlerin ardından Starmer, Johnson'ı "utanması olmayan bir adam" olarak niteledi.

- PARTİ İDDİALARI



İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, daha önce 20 Mayıs 2020'de yapılan bir partiye katılıp katılmadığına dair soruları cevaplanmaktan kaçınmıştı.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.