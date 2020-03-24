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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta, sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi. İngiltere'nin uzun zamandır karşılaştığı en büyük tehdidin koronavirüs (Covid-19) olduğunu ifade eden Johnson, kısıtlamalara uymayanlara polisin müdahale etme yetkisinin olduğunu vurguladı.

DHA24 Mart 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:13
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İngiltere’de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının ve virüs kaynaklı can kayıplarının artmasıyla, tedbirler de artırıldı. Başbakan Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede ez 3 hafta sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini belirtti. Johnson, "Koronavirüs, bu ülkenin onlarca yıldır karşılaştığı en büyük tehdittir. Dünyada bu görünmez katilin yarattığı etkiyi görebiliyoruz. Bu akşam, bu hastalıkla mücadelede atılacak yeni adımlar konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDEKİ YENİ KISITLAMALAR NELER?

İnsanların sokağa çıkmaya ve normal yaşantılarını sürdürmeye devam etmesi durumunda, vaka sayılarının artacağını ifade eden Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yetersiz kalacağını vurguladı. Alınan yeni kararlar kapsamında Johnson, halka zaruri olmadığı sürece evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Johnson, halkın sadece, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaları gerektiğini ifade etti. İkiden fazla kişinin toplu halde bulunmasının yasaklandığını belirten Johnson, sadece evden çalışma imkanı olmayan kişilerin işe gitmesi çağrısında bulundu. Söz konusu kısıtlamaların polis tarafından denetleneceğini belirten Johnson, İngiltere polisinin para cezası kesme yetkisinin de olduğunu hatırlattı.

Dalgalar mendireği aştı

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