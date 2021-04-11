İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2021 Pazar / 29 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Mayıs'ta düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

AA11 Nisan 2021 Pazar 08:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 08:27
ABONE OL

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Johnson'ın cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkede gelecek ay yapılacak yerel seçimler için yürüttükleri çalışmaları 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Kraliyet ailesi Prens Philip'in cenaze töreninin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirileceğini ve katılımın 30 kişiyle sınırlı tutulacağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.