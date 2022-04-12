İngiltere Başbakanı Johnson'a para cezası

İngiltere Başbakanı Boris Johnsonin ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 2020 ve 2021 yıllarında ülkede Covid-19 kısıtlamaları uygulandığı sırada Parlamento binasında (Whitehall) ve Başkanlık Ofisi'ndeki (Downing Street) partilere katıldıkları için para cezasına çarptırılacağı açıklandı. Londra'nın polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı, Johnson ve bazı hükümet çalışanlarının Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği iddialarının ardından konuyla ilgili başlattığı soruşturmada 12 farklı ihlal olayını incelerken, şu ana kadar 50'den fazla kişiye para cezası verdi.

JOHNSON'IN 6 ETKİNLİĞE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ



Polis, soruşturma çerçevesinde Başkanlık Ofisi ve Parlamento çalışanlarından yaklaşık 100 kişi ile görüştüğünü ve Johnson ile 11 Şubat'ta yapılan görüşmenin sonuçlarına göre Johnson'ın soruşturma altındaki 6 etkinliğe katıldığını belirtti. Polis tarafından soruşturulan 12 olayın 8 ayrı tarihte gerçekleştiği ve daha önce basına yansıyan, Johnson'ın baş danışmanları ile toplantı gibi gösterilen bir eğlence etkinliğine ve Başkanlık Ofisinde eşi Carrie Johnson'ın da aralarında bulunduğu bir doğum günü partisine katıldığı ifade edildi.

Kıdemli memur Sue Gray tarafından yürütülen hükümet soruşturmasında raporunun bir kısmı Ocak ayı sonunda yayınlanmıştı. Raporun tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağının ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

JOHNSON'A İSTİFA ÇAĞRISI YAPILDI



Muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer, Johnson'ın kuralları ihlal ettiği için istifa etmesi gerektiğini söyledi. Starmer, "Boris Johnson ve Rishi Sunak yasaları çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisi de istifa etmedi. Bu, onların ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını gösteriyor. İngiltere daha iyisini hak ediyor" şeklinde konuştu.