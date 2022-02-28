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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya askeri destek sözü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya 'daha fazla askeri destek' vereceğini bildirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:35
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Zelenskiy'nin görüşmesinde, liderlerin, Rusya'nın çocuklar dahil masum sivillere yönelik düzenlediği "barbarca hava saldırılarını" kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Zelenskiy'yi, İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği askeri destek konusunda bilgilendirdi ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha fazla askeri harcama yapmayı taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

İki lider dün akşam da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Zelenskiy, bu görüşmede, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını dile getirmişti.

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