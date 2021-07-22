22 Temmuz 2021 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:10

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in BBC'ye verdiği röportajda, soruları gülerek cevaplaması tartışmaya neden oldu.

Türkiye'nin üyelik süreci, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile sonuçlanan referandumda, en çok konuşulan başlıklardan biriydi. Ayrılık kampanyasını yürüten isim olan Dominic Cummings, Türkiye'nin üyelik olasılığı üzerinden, İngiliz kamuoyunu ayrılık yönünde oy vermeye yönlendirmeye çalışmıştı. Cummings'in röportajındaki dikkat çekici konulardan biri de bu başlık oldu.

BBC muhabiri, Cummings'e, Türkiye ve 350 milyon sterlin konularını hatırlatarak, "Brexit'i sahte iddialarla mı kazandınız?" sorusunu yöneltti. 2016'daki referandumda Brexit yanlıları İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödediği, üyeliğin sona ermesiyle bu paranın sağlık hizmetlerine ayrılacağı iddiasında da bulunmuştu. Cummings, "Sahte iddialarla kazandığımızı düşünmüyorum" dedi. Cummings'in bu ifadeleri ara ara gülerek dile getirmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

The Atlantic yazarı gazeteci Anne Applebaum, "Bu adam Brexit kampanyasını kazanmak için yalanları ve çarpıtmaları kullandı. Şimdi de o yalanları gülerek dinliyor" yorumunu yaptı.