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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: Çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasından büyük endişe duyduğunu belirterek 'Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici.' diye konuştu.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Starmer: Çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici
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Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le dün akşam telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Starmer, ateşkes konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla yürüttüğü süreci ele aldıklarını anlattı.

Starmer, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteklerini dile getirdiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasına da değinen Starmer, şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerine yeniden başlamasından derin endişe duyuyorum. Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici. Ateşkesin yeniden sağlanması, kalan esirlerin serbest bırakılması ve acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer
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