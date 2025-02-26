İngiltere Başbakanı Starmer: Güvenlik garantileri ABD olmadan Putin'i caydırmaz

Starmer, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık Başbakana Sorular oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin lideri Kemi Badenoch, Starmer'a ABD ziyareti öncesi başarılar dilediğini ve ülke çıkarlarını ilgilendiren görüşmelerde destek vereceklerini söyledi.

Badenoch, ABD ile Rusya arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakerelere Ukrayna'nın katılımı için Starmer'ın neler yapabileceğini sordu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 3 yılın geride kaldığını dile getiren Starmer, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu müddetçe onların yanında olabilmek için Nisan 2027'ye kadar savunma harcamasını milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını ifade etti.

Badenoch'a desteği için teşekkür eden Starmer, "Ukrayna konusunda Ukrayna'nın olmadığı bir müzakere olamaz. Duruşum budur ve bu duruşumu koruyacağım. Çünkü burada konu bağımsız bir Ukrayna'nın kendi geleceğine karar vermesidir. O yüzden masada olmalılar." dedi.

Starmer, savunma bütçesini artırmak için dış yardımların kesilmesi fikrini kendisinin verdiğini söyleyen Badenoch'a tepki göstererek, "Ana muhalefet liderini yavaşça hayal kırıklığına uğratacağım. Hafta sonu çok yoğundum böyle bir teklif yaptığını duymadım. Herhalde kendisini batı medeniyetinin kurtarıcısı olarak görüyor." diye konuştu.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ ABD OLMADAN PUTİN'İ CAYDIRMAZ"

Savunma bütçesini artırmanın İngiltere'ye 13,4 milyar sterline (yaklaşık 617 milyar lira) mal olacağını ifade eden Starmer, İngiliz barış güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması gibi Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine değindi.

Starmer, "Saldırıların durmasının ardından korkulacak en büyük tehlike, barışın kalıcı ve sürdürülebilir olması değil kısa sürmesidir. Bu yüzden burada güvenlik garantilerine ihtiyaç var. Bizim üzerimize düşen rolü oynayacağımızı söyledim ancak ABD'nin de desteklemesi lazım. Diğer türlü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için caydırıcı olacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya verilecek garantiler konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için kullandığı "diktatör" ifadesine ve ülkede seçim yapılmamasına yönelik soruya Starmer, "Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir ve seçimleri askıya alması 2. Dünya Savaşı'nda savaşırken bizim de aldığımız bir karardı." yanıtını verdi.

İngiltere'nin ABD ile Avrupa arasında köprü görevi üstlendiğini dile getiren Starmer, ABD ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmenin aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.



"ÖNCELİK AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ"

Starmer, iktidardaki İşçi Partisinin önde gelen isimlerinden Diane Abbott'un, "Dış yardım ve kalkınma yardımlarının kesilerek savunma bütçesinin artırılması insanları daha güvenli yapmaz, daha güvensiz yapar. Çünkü umutsuzluk ve yoksulluk, çoğunlukla yardım ve kalkınma paralarının durdurmaya çalıştığı savaşlara yol açar." değerlendirmesine şu karşılığı verdi:



"Yaptığımız dış yardımlardan gurur duyuyorum. Bu karar kolaylıkla alınan ya da isteyerek aldığım bir karar değildi ancak şu an ülkemizin ve Avrupa'nın güvenliğini öncelemek çok önemli."

Gazze, Ukrayna ve Sudan'a insani yardımları kesmeyeceklerini belirten Starmer, ilk fırsatta dış yardımların yeniden artırılacağını söyledi.

Starmer, Trump'ın Kanada'yı ABD'ye bağlama isteğine yönelik soruya karşılık da "İngiltere ve Kanada çok uzun yıllardır ortak tarih ve değerleri paylaşan yakın müttefiktir. İngiliz Milletler Topluluğu ve NATO konularında birlikte çalışıyoruz. İlişkilerimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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