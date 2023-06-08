İngiltere Başbakanı Sunak: Yarım asrı aşkın süredir ilk kez Avrupa'da savaşla karşı karşıyayız

Biden, Sunak'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret etti.

Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya verdikleri mali, askeri ve insani yardım desteğinden bahseden Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasıyla Hint Okyanusu'nu "daha güvenli" hale getirme hedeflerine değindi.

Biden, NATO müttefikleri olarak müşterek savunmanın temini için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Ekonomik ilişkileri güçlendirme planlarını da masaya yatıracaklarını söyleyen Biden, "Küresel ekonomi, bence Sanayi Devrimi'nden bu yana meydana gelen en büyük dönüşümü yaşıyor." ifadesini kullandı. Biden yapay zeka alanındaki gelişmelere de işaret etti.

Sunak da Biden'a kendisini Beyaz Saray'da ağırladığı için teşekkür etti.

"Yarım asrı aşkın süredir ilk kez Avrupa kıtasında bir savaşla karşı karşıyayız." diyen Sunak, daha önce de olduğu gibi ABD ve İngiltere'nin savaşta galip gelmesi için Ukrayna'ya verdiği desteğe dikkati çekti.

Sunak, Biden'ın ekonomilerinin büyük bir dönüşümden geçtiği görüşüne katıldığını ifade ederek, yeni teknolojilerin sunduğu fırsat ve zorluklara işaret etti.

İngiltere Başbakanı, iki ülke arasındaki dostluğun ve ortaklıklarının gücünün değişmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Ziyaretinin ana gündem maddelerinden biri ekonomi olan Sunak, İngiltere'ye yatırım çekme hedefiyle Washington'da ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.