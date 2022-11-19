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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, Zelenskiy ile bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Sunak, Zelenskiy ile bir araya geldi
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Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." açıklamasında bulundu.

Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

  • İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
  • Volodimir Zelenskiy
  • Kiev

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