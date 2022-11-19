İngiltere Başbakanı Sunak, Zelenskiy ile bir araya geldi

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." açıklamasında bulundu.



Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

